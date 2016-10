Kinowelt 11:55 bis 13:35 Dokumentation Roman Polanski: Wanted and Desired USA, GB 2008 16:9 Merken Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival 1977 verlässt Roman Polanski über Nacht per Flugzeug die Vereinigten Staaten, um nie wieder amerikanischen Boden zu betreten. Zuvor verbrachte er 42 Tage in Haft und hatte sich schuldig bekannt, Sex mit einer damals 13-Jährigen gehabt zu haben. Marina Zenovich beleuchtet die Schlüsselereignisse im Leben Polanskis und befragt alle Prozessbeteiligten von damals und nicht zuletzt das Opfer. So entsteht ein spannendes Porträt des Ausnahmeregisseurs. Das Fazit von Time Out New York lautet: "Brillant! Faszinierend!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Braunsberg (Himself - Producer & Polanski's Friend) Richard Brenneman (Himself - Reporter, Santa Monica Evening Outlook) Douglas Dalton (Himself - Attorney for the Defense) Marilyn Beck (Herself - Hollywood Gossip Columnist) Steve Barshop (Himself - Assistant District Attorney) Michael M. Crain (Himself - Former Public Defender) Samantha Geimer (Herself - Victim) Gäste: Gäste: Pedro Almodóvar, Istvan Bajzat, Steve Barshop, Marilyn Beck, Madeline Bessmer, Pierre-André Boutang, Andrew Braunsberg, Richard Brenneman, Nicolas Cage, Michael Caine, Dick Cavett, Furnell Chatman, Joan Collins, Michael M. Crain Originaltitel: Roman Polanski: Wanted and Desired Regie: Marina Zenovich Drehbuch: Joe Bini, P.G. Morgan, Marina Zenovich Musik: Mark De Gli Antoni Altersempfehlung: ab 12