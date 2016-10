Kinowelt 05:55 bis 07:15 Trickfilm Idiots and Angels USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jeden Tag steht der miesepetrige, selbstsüchtige, arrogante und verkommene Geschäftsmann Angel an der Theke seiner Stammkneipe "Bart's Bar" und macht die anderen Gäste nieder. Prügeleien geht er nie aus dem Weg und Frauen sind für ihn nur Objekte. Eines Tages wacht Angel auf und findet auf seinem Rücken tatsächlich Engelsflügel. Als er die Flügel zu seinem Nutzen einsetzen will, merkt er, dass die himmlischen Werkzeuge ein Eigenleben haben und ihn zu guten Taten zwingen! Verzweifelt versucht er, die Flügel loszuwerden und kann sich doch nicht helfen: Er entdeckt sein Gewissen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Idiots and Angels Regie: Bill Plympton Drehbuch: Bill Plympton Musik: Corey Allen Jackson Altersempfehlung: ab 12