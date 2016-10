TNT Film 02:05 bis 03:40 Krimi Wen die Meute hetzt USA 1971 20 40 60 80 100 Merken Ein Profi-Dieb aus Chicago hat sich in Portugal zur Ruhe gesetzt. Um sich zu beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört, willigt er ein, einen flüchtigen Sträfling nach Frankreich zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George C. Scott (Harry Garmes) Tony Musante (Paul Rickard) Trish Van Devere (Claudie Scherrer) Colleen Dewhurst (Monique) Aldo Sambrell (Miguel) Antonio Tarruella (Streifenpolizist) Robert Coleby (Hitch Hiker) Originaltitel: The Last Run Regie: Richard Fleischer Drehbuch: Alan Sharp Kamera: Sven Nykvist Musik: Jerry Goldsmith