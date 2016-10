TNT Film 21:45 bis 00:00 Actionfilm Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen USA 1991 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Backdraft" nennt man im Fachjargon das explosionsartige Wiederaufflammen eines Schwelbrandes durch Sauerstoffzufuhr in einem geschlossenen Raum. Zu oft passiert das in letzter Zeit in Chicago. Man vermutet, dass Brandstiftung im Spiel ist. Bei den Untersuchungen des Brandinspektors Rimgale zeigt sich, dass die beiden Spezialisten der Truppe, die Brüder McCaffrey, zerstritten sind und dass es ein schwarzes Schaf in ihrer Truppe zu geben scheint. Vor 20 Jahren hat Brian McCaffrey (William Baldwin) seinen Vater bei Löscharbeiten in den Flammen sterben sehen. Nur der angekohlte Feuerwehrhelm und die flüchtige Berühmtheit seiner Fotografie in der Zeitung blieben ihm. Seitdem häufen sich die Schwierigkeiten in seinem Leben, und er gerät immer wieder in Konflikt mit seinem älteren Bruder Stephen (Kurt Russell). Dieser ist in der Zwischenzeit in die Fußstapfen seines Vaters getreten und ein allseits beliebter und geschätzter Feuerwehrmann geworden. Sein Familienleben allerdings ist eine Katastrophe: Die Ehe mit Helen (Rebecca De Mornay) ist geschieden und das Verhältnis zu seinem Sohn zerrüttet. Stephen behagt es gar nicht, dass Brian sich ebenfalls entschließt, als Feuerwehrmann zu arbeiten, und ausgerechnet seiner Einheit zugeordnet wird. Gleich bei seinem ersten Einsatz handelt Brian eigenmächtig und gefährdet damit seine Kollegen. Vor der gesamten Mannschaft wird er von Stephen zurechtgewiesen. Ständig verfolgt vom Misstrauen seines Bruders, beginnt er selbst an sich zu zweifeln und nimmt schließlich einen Job bei Brandermittler Donald "Shadow" Rimgale (Robert De Niro) an. Rimgale untersucht eine Reihe von Backdraft-Explosionen mit tödlichen Folgen, und mehr und mehr erhärtet sich der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt. Doch aufgrund der vom Abgeordneten Swayzak (J.T. Walsh) durchgeführten Sparmaßnahmen kommt er bei seinen Recherchen nur langsam voran. Es scheint keine Gemeinsamkeiten zwischen den Todesopfern zu geben - aber nur auf den ersten Blick. Und wieder müssen die beiden ungleichen Brüder zusammenarbeiten. Nachdem sie sich zunächst gegenseitig verdächtigen, stellen sie bald zu ihrem Entsetzen fest, dass offensichtlich ein Mann aus Stephens Truppe die Feuer legt. Aber warum? Auf dem Dach eines brennenden Hauses kommt es schließlich zum Showdown. Regisseur Ron Howard ("Apollo 13" - 1995, "Der Da Vinci Code" - 2006, "Illuminati" - 2009, "Rush - Alles für den Sieg" - 2013) gelingt ein hochexplosiver imposanter Actionthriller mit fulminanten Special Effects. Gleichzeitig ist der Film eine Hommage an die amerikanischen Feuerwehrmänner, die täglich ihr Leben riskieren. Gekonnt verbindet Ron Howard die Hauptstory mit einer spannenden Kriminalgeschichte und einer privaten Tragödie. Das Feuer spielt eindeutig die Hauptrolle im Thriller "Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen", doch das grandiose Darsteller-Ensemble - Robert De Niro, Kurt Russell, William Baldwin, Rebecca De Mornay, Jennifer Jason Leigh und Donald Sutherland - steht ihm in nichts nach. Der Film wurde für den Oscar für die Besten visuellen Effekte und die Besten Toneffekte nominiert, Hans Zimmer gewann für die Filmmusik den BMI Film Music Award. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Stephen "Bull" McCaffrey) William Baldwin (Brian McCaffrey) Robert De Niro (Donald "Shadow" Rimgale) Donald Sutherland (Ronald Bartel) Jennifer Jason Leigh (Jennifer Vaitkus) Scott Glenn (John Adcox) Rebecca De Mornay (Helen McCaffrey) Originaltitel: Backdraft Regie: Ron Howard Drehbuch: Gregory Widen Kamera: Mikael Salomon Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16