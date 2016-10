FOX 08:35 bis 09:20 Krimiserie Navy CIS Schalom USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Ziva ist Zeugin eines Mordanschlags in Georgetown, den sie trotz aller Bemühungen nicht verhindern konnte. Einer der Täter scheint Namir Eschel, ein alter Kollege vom Mossad, zu sein. Als sie mit dieser Neuigkeit in der israelischen Botschaft eintrifft, glaubt man ihr nicht, denn Eschel ist seit Jahren tot. Sie muss untertauchen, weil nun FBI, Mossad und der NCIS hinter ihr her sind, denn sie wird der Mittäterschaft an diesem Anschlag verdächtigt. Ziva wendet sich an Gibbs ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: William G. Webb Drehbuch: John C. Kelley Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6