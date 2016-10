ATV 18:50 bis 19:20 Comedyserie Two and a Half Men Ein Sarg ist keine Sonnenbank USA 2008 2016-10-25 16:25 Stereo Merken Charlie bekommt Besuch von seinem alten Saufkumpanen Andy. Doch das Wiedersehen nimmt eine tragische Wendung, als Andy unerwartet vor Charlies Augen stirbt. Nun beginnt Charlie über seine eigene Endlichkeit und den Sinn des Lebens nachzudenken. Er lässt sich von den Ärzten komplett durchchecken und wartet nervös die Ergebnisse ab. Bis dahin versucht er sich mit den Menschen in seiner Umgebung auszusöhnen. Charlies Wunsch der Nachwelt etwas zu hinterlassen bringt ihn schließlich zu einer fragwürdigen Entscheidung?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Emilio Estevez (Andy) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12