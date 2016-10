ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Der Schwachkopf kriegt ein Auto USA 2008 Stereo Merken Evelyn lädt Charlie, Alan und Jake zum Essen ein, um etwas zu verkünden: Sie hat genug Geld zur Seite gelegt, um Jakes Ausbildung am College zu finanzieren. Allerdings muss noch ein Talent an Jake gefunden, das einer Förderung würdig ist. Unterdessen fragen sich Alan und Charlie wo wohl die wahren Motive für das scheinbar selbstlose Vorhaben ihrer Mutter liegen. Alan seinerseits ist nun von der Last befreit, Geld für die Ausbildung seines Sohns scheffeln zu müssen und denkt darüber nach, in den Ruhestand zu treten? . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kelly Stables (Melissa) Jon Polito (Mr. Sharipa) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12