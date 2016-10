ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Am Haken USA 2003 2016-10-26 07:20 Stereo Merken Lorelai lässt sich auf einen Angelausflug mit ihrem neuen Verehrer Alex ein und bittet Luke, ihr zumindest die Grundkenntnisse dieses Sports beizubringen. Lane möchte ihre Mutter indessen dazu bringen, sie zum Schulball gehen zu lassen, um dort mit Dave einen gemeinsamen Abend verbringen zu können. Doch Mrs. Kim besteht darauf, dass Lane mit einem koreanischen Jungen zum Ball geht. Rory hat andere Schulprobleme: Nach einem weiteren Streit mit Paris werden beide in das Büro des Direktors zitiert. Dieser droht ihnen damit, seine Empfehlungsschreiben für die Aufnahme in Harvard zurückzunehmen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Janet Leahy Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips