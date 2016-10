ATV 12:35 bis 13:40 Krimiserie Hubert und Staller Konzert für eine Leiche D 2012 Stereo Merken Ein Rockkonzert wird für Hubert und Staller zum Diensteinsatz. Wegen Ruhestörung werden die beiden Polizisten zunächst zu der Veranstaltungshalle gerufen. Im Zuge dessen entdecken sie zufällig eine junge Frau, die leblos auf einer Parkbank sitzt. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass die Frau an einem Drogencocktail gestorben ist. Ist der Fall ein tragisches Unglück, ein Selbstmord, oder handelt es sich gar um einen Mord? Hubert und Staller nehmen die Ermittlungen auf und beginnen mit der Suche nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen. Bald führt die Spur zu dem Sänger Johnny Silver, mit dem die Tote eine Liaison hatte? Gaststar: Thomas Gottschalk (Johnny Silver). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Tramitz (Franz Hubert) Helmfried von Lüttichau (Johannes Staller) Michael Brandner (Reimund Girwidz) Monika Gruber (Barbara Hansen) Carin C. Tietze (Sabrina Rattlinger) Karin Thaler (Dr. Anja Licht) Annett Fleischer (Sonja Wirth) Originaltitel: Hubert und Staller Regie: Oliver Mielke Drehbuch: Alexander Söllner Kamera: Thomas Wittmann Musik: Gerd Ekken-Gerdes