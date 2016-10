ATV 2 03:15 bis 04:40 Horrorfilm Blair Witch 2 USA 2000 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das mysteriöse Verschwinden der Filmstudenten Heather, Joshua und Michael hat viele Touristen in den kleinen Ort Burkittsville gelockt. Deshalb begeben sich vier wagemutige Jugendliche auf die Spuren ihrer Vorgänger. Sie suchen nach der Hexe von Blair und wollen Kontakt zum Totenreich aufnehmen. Dabei werden sie von Jeff Patterson begleitet, der Touren in die Black Hills organisiert, und ihnen die bedeutendsten Orte der Legende zeigt. Mit einer Kamera ausgerüstet übernachten sie im dunklen Wald und lauern dort übernatürlichen Erscheinungen auf. Als sie am nächsten Morgen in einem völlig zerstörten Lager aufwachen, fehlt ihnen jegliche Erinnerung an die letzten Stunden. Die Aufzeichnungen sollen Licht ins Dunkel bringen. Doch was sie zu sehen bekommen lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Director (Kim Diamond) Jeffrey Donovan (Jeffrey Patterson) Erica Leerhsen (Erica Geerson) Tristine Skyler (Tristen Ryler) Stephen Barker Turner (Stephen Ryan Parker) Chuck Scarborough (Chuck Scarborough) Lanny Flaherty (Sheriff Cravens) Originaltitel: Blair Witch 2: Book of Shadows Regie: Joe Berlinger Drehbuch: Dick Beebe, Joe Berlinger Kamera: Nancy Schreiber Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 385 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 180 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 115 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:10 bis 03:52

Seit 75 Min.