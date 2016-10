Die Ermordung von zwei Richtern gibt dem FBI Rätsel auf. Die beiden wurden in derselben Nacht auf sehr ähnliche Weise getötet, es besteht jedoch keine erkennbare Verbindung zwischen ihnen. Anscheinend haben sie sich nicht einmal gekannt. Als die Jurastudentin Darby Shaw in einem Zeitungsartikel von dem mysteriösen Fall erfährt, beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln. In einer Akte legt sie alle polizeilichen Aussagen und Tatort-Berichte ab, die sie zu den beiden Attentaten findet. Wie brisant dieses Material ist, wird Darby erst klar, als sie selber nur knapp einem Mordanschlag entgeht. Hilfe suchend wendet sie sich danach an den Journalisten Gray Grantham. Er soll die Akte schleunigst veröffentlichen, bevor erneut ein Anschlag auf ihr Leben verübt wird?. In Google-Kalender eintragen