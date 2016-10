ATV 2 06:00 bis 07:45 Abenteuerfilm Der Seewolf Kurs auf Uma D, F, RUM, A 1971 Nach dem Roman von von Jack London Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Seewolf Larsen hat als einziges Ziel die Bering-See, in der er Robben fangen will. Der Weg dahin ist noch weit und so steuert er die kleine Insel Uma an, um dort die Wasserfässer aufzufüllen. In der Zwischenzeit wird Van Weyden Steuermann, da sein Vorgänger plötzlich spurlos verschwunden ist. Mit Hilfe des Schiffszimmermanns lernt Van Weyden schnell die nautischen Grundbegriffe, die Arbeit beginnt ihm trotz des unberechenbaren Kapitäns Spaß zu machen. Als die "Ghost" in Uma vor Anker geht, gelingt drei Männern die Flucht vor Larsen, auch Van Weyden schließt sich kurzerhand diesem riskanten Plan an. Doch sie können sich vor Larsen nicht verstecken, es scheint fast so, als könnte niemand dem grausamen Seewolf entkommen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raimund Harmstorf (Wolf Larsen) Edward Meeks (Humphrey van Weyden) Emmerich Schäffer (Mugride, Schiffskoch) Franz Seidenschwan (Joe, (van Weyden jung)) Dieter Schidor (Frisco Kid, (Wolf Larsen jung)) Peter Kock (Leach) Sandu Popa (Johnson, Maat) Originaltitel: Der Seewolf Regie: Wolfgang Staudte Drehbuch: Walter Ulbrich Kamera: André Zarra Musik: Hans Posegga Altersempfehlung: ab 12

