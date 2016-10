Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Zeitlosigkeit als Ideal: Sofia Gubaidulina Merken Traditionelles und Avanciertes in einer Balance beim Schreiben von Musik zu verwenden, sieht Sofia Gubaidulina als Ideal an. Sie selber bezeichnet sich als eine Komponistin, die ihre Werke "züchtet". "Und darum bildet die gesamte von mir aufgenommene Welt gleichsam die Wurzeln eines Baumes und das daraus gewachsene Werk seine Zweige und Blätter. Man kann sie zwar als neu bezeichnen, aber es sind eben dennoch Blätter, und unter diesem Gesichtspunkt sind sie immer traditionell, alt", so Gubaidulina. Heute wurde die gebürtige Russin 85 Jahre alt. In Google-Kalender eintragen