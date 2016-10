Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Haydns erstes Cellokonzert. Eine neue Referenzaufnahme? Merken Was ist es, das unsere Aufmerksamkeit so gefangen nimmt, wenn Clemens Hagen mit dem jungen norwegischen Orchester 1B1 Haydns erstes Cellokonzert interpretiert? Ist es der Klang? Denn Clemens Hagens Cello singt und spricht mit ungeheuer einnehmender Bariton-Stimme? Ist es die Klangrede, diese direkte Kommunikation, die Artikulation, sind es die vielen Farben, die Hagen selbstverständlich verwendet? Genau und differenziert wird hier Haydn auf den Grund gegangen. Das korrekt klein besetze Orchester interagiert feinfühlig und lebendig mit dem Solisten. Ein besonderes Asset sind die beiden Kadenzen von Henning Kraggerud, die ohne Gewaltanwendung einen Bogen ins Heute schlagen und sich doch vollkommen organisch einfügen und die eine berückende Aura umgibt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mirjam Jessa