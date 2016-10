Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Hörend die Welt erfahren Die Geräusche des Lebens. Eine Kulturgeschichte des Lärms / Das absolute Gehör. Wissenschaftler erforschen ein Faszinosum / Das Kalenderblatt 24.10.1929: Virginia Woolfs "Ein eigenes Zimmer" erscheint. Von Gabriele Bondy Merken Die Geräusche des Lebens - Eine Kulturgeschichte des Lärms. Autor: Christoph Gurk. Die Natur kennt keinen Lärm. Denn Lärm ist immer vom Menschen gemacht: Er entsteht erst in unserem Kopf, durch ein Geräusch, das jemanden stört. Lärm ist also ein kulturelles Phänomen, fest verbunden mit den Zeichen der Zeit. Sklaven durften einst nicht sprechen und das Stampfen von Maschinen wurde erst als "Brummen des Fortschritts" empfunden, dann als Belästigung. Was Lärm ist, legen meist jene Menschen fest, die die Regeln machen - die Herrschenden also oder die Eliten in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Die anderen dagegen verursachen den Lärm: Presslufthämmer, partyfeiernde Nachbarn, tobende Kinder. Anti-Lärm-Vereine vergeistigter Professoren kämpfen gegen laute Rüpel, Bauern kämpfen mit Katzenmusiken gegen die Obrigkeit und Jugendliche besetzen akustisch ihr Terrain. In Google-Kalender eintragen