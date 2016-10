Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Auf der Suche nach dem alten Ägypten Karl Richard Lepsius. Begründer der modernen Ägyptologie / Hatschepsut. Der erste weibliche Pharao / Das Kalenderblatt 24.10.1929: Virginia Woolfs "Ein eigenes Zimmer" erscheint. Von Gabriele Bondy Merken Karl Richard Lepsius - Begründer der modernen Ägyptologie. Autorin: Astrid Mayerle. Seinen Hund nannte er "Ramses", seine Kuh "Hathor". Bereits dieses kleine Detail aus dem Alltag des Altertumsforschers Karl Richard Lepsius (1810-1884) belegt, dass Ägypten in seinem Leben ständig präsent war. Im deutschsprachigen Raum gilt Karl Richard Lepsius als der Begründer der modernen Ägyptologie, denn er schuf für verschiedenste Forschungsbereiche dieses Fachs die Basis: Zum einen organisierte und dokumentierte er eine der umfangreichsten Expeditionen entlang des Nils. Zum anderen brachte er mit seinen ungemein detaillierten Recherchen die ägyptischen Königsdynastien in die richtige Abfolge. Darüber hinaus vollendete er, was sein Vorgänger, Jean-Francois Champollion begonnen hatte: die Entschlüsselung der altägyptischen Grammatik und der Eigengesetze der Schrift - der Hieroglyphen. Ein Lebenswerk von einer ungeheuren Dimension! In Google-Kalender eintragen

