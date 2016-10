SWR 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges Musikstunde Verkannte Meisterwerke (1) Merken Im letzten Jahr widmete sich eine Musikstundenwoche populären Meisterwerken - und was sie dazu werden ließ. Thomas Rübenacker macht jetzt die Gegenrechnung auf: Verkannte Meisterwerke - und wie es dazu kam. Zum Beispiel, zwei Violinkonzerte: Das von Beethoven, heute ein Hit, war nicht immer populär. Nach der Uraufführung verschwand es (nicht zuletzt dank schlechter Kritiken) in der Versenkung. Erst der große Geiger Joseph Joachim machte es 40 Jahre später zu "dem" Beethoven-Konzert. Andererseits gelang es demselben Joachim, das Violinkonzert seines verstorbenen Freundes Robert Schumann vor der Welt zu verstecken. Erst die Nationalsozialisten, auf der Suche nach einem "arischen" Gegenstück zum "jüdischen" Mendelssohn-Konzert, ließen es uraufführen. Noch mehr vergessene, versteckte, aber auch wiederentdeckte Werke, die nicht nur wechselnden Moden, sondern auch unterschiedlichen Weltanschauungen zum Opfer fielen, stehen diesmal im Mittelpunkt der Musikstunde. In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Rübenacker

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 227 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:09

Seit 79 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 47 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 47 Min.