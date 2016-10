hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Thorwald Proll, "Brandstifter" Merken Thorwald Proll ist Autor, langjähriger Buchhändler und eine Person der Zeitgeschichte. Gemeinsam mit Andreas Baader und Gudrun Ensslin legte er als Aktivist der Außerparlamentarischen Opposition 1968 in zwei Frankfurter Kaufhäusern Brände aus Protest gegen "Konsumterror" und die Kriegspolitik der US-Regierung in Vietnam. 1970 stellte sich Proll der Staatsanwaltschaft. Die gewaltsame Befreiung Andreas Baaders aus der Haft im selben Jahr gilt als Geburtsstunde der terroristischen Roten Armee Fraktion (RAF). Der soeben 75 Jahre alt gewordene Thorwald Proll erzählt von seinen damaligen Beweggründen, wieso er den mörderischen Weg der RAF nicht mitging, wie sein Leben in den Jahren danach aussah und wie er die aktuell zunehmende Gewalt zur Durchsetzung politischer oder religiöser Ziele erlebt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Östreicher