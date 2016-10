ORF 3 13:05 bis 13:30 Reportage Genussland Österreich: Genuss am Berg A 2016 2016-10-25 11:25 Stereo 16:9 Merken Vorarlberg ist zwar als Land ein Zwerg aber im Winter eine Großmacht in Sachen Kulinarik und Gastlichkeit. Vor allem am und um den Arlberg ist hier Hochsaison. Nun will man auch im Sommer als Genussregion punkten und setzt kulinarische Höhepunkte auf knapp 2000m Seehöhe. Beipielsweise setzt Lech am Arlberg Akzente und lädt Kulinarikbegeisterte in die Berge ein. Showkochen mit den Haubenköchen Thorsten Probost und Christian Rescher nach dem Motto ?I eat from Austria? gehört ebenso dazu wie originelle regionale Produzenten hoch oben am Berg. Auch in Lech wird der derzeitige Kulinarik-Trend ?Chef's Table? zelebriert, im Schualhus im Gasthaus Rote Wand kann man ganz nah die kulinarischen Höhenflüge der Spitzenköche erleben. Und Oberösterreich punktet kulinarisch-regional in der Region Pyhrn-Priel mit einer Mischung aus Aktivität und Entspannung. Griasti am Steyrsbergerreith heißt es beispielsweise, denn in der 300 Jahre alten Almhütte bäckt die Oma das Brot noch selber und die Butter wird von Hand gerührt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Genussland Österreich