DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Tödlicher Stachel" Merken Als Regisseur Jost Feldmann sich in die Journalistin Katarina Jäger verliebt, will er nichts dem Zufall überlassen. Er setzt all seine Inszenierungskünste ein. Die Herausforderung ist groß, denn Katarina trauert ihrem ver­storbenen Mann nach. Gudrun, ihre Freundin, betrachtet Feldmanns obsessives Werben feindselig. Die Regie ist ihm längst entglitten, als Katarina ihn durchschaut und einen tödlichen Stachel in sein Herz senkt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Tobias Oertel (Jost), Anna Thalbach (Katharina), Judith Engel (Gudrun), Max Volkert Martens (Bernhard) Regie: Annette Kurth