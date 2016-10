TV5 02:53 bis 03:46 Sonstiges Temps présent Héritage, merci bien! CH Merken 60 000 Suisses décèdent chaque année. Ils laissent derrière eux un joli bas de laine : 60 milliards de francs, selon certaines études. Ce pactole n'est pas pour tout le monde : la grande majorité des Helvètes hérite rarement de plus de 50 000 francs. Et quand l'argent vient se mêler à l'émotionnel, rien ne va plus. L'héritage n'est pas toujours un cadeau. Il est souvent source de conflits et peut parfois même être le dernier coup de couteau asséné aux survivants. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Clémentine Bugnon et Sabine Kennel

