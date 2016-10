TV5 12:32 bis 13:26 Sonstiges Le peuple de Nejmeh F 2014 Merken C'est l'équipe de football la plus populaire du Liban, Nejmeh. Elle compte des centaines de milliers de supporters et réunit des joueurs de toutes confessions. Depuis 1945, son histoire s'inscrit dans une résistance à toutes les crises, toutes les guerres. Car au-delà du sport, Nejmeh incarne l'allégorie d'un Liban uni. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Le peuple de Nejmeh Regie: Youssef Yaacoub