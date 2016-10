TV5 09:07 bis 09:33 Sonstiges Épicerie fine: Terroirs gourmands Porc Kintoa et piment d'Espelette du Labourd Merken Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et dresse le portrait de celles et ceux qui les travaillent. Une rencontre avec des femmes et des hommes passionnés, sans qui la gastronomie française ne serait pas ce qu'elle est. In Google-Kalender eintragen Moderation: Guy Martin Originaltitel: Épicerie fine: Terroirs gourmands

