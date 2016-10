Deutschlandfunk 21:05 bis 22:50 Sonstiges Grundton D 2016 Konzert und Denkmalschutz (6) Grenzgänge zwischen Seine und Medina. Werke von Sidney Bechet, Kate Bush, Henri Lodge u.a. Merken Weil sie bei ihren Auftritten nach Herzenslust improvisieren, hat man sie kurzerhand in die Jazz-Schublade gesteckt. Doch der Akkordeonist Vincent Peirani und sein französischer Landsmann am Saxofon Emile Parisien bedienen sich für ihre musikalischen Abenteuer aus ganz verschiedenen Stilen von der Klassik über Weltmusik bis hin zum Heavy Rock. Im Rahmen der Benefizreihe "Grundton D" von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz gastierte das Duo Peirani/Parisien Anfang August im brandenburgischen Sieversdorf-Hohenofen. Das Publikum in der ehemaligen Patent-Papierfabrik erlebte ein denkwürdiges Konzert zwischen meditativer Kontemplation und atemberaubender Virtuosität. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jochen Hubmacher Gäste: Gäste: Vincent Peirani (Akkordeon), Emile Parisien (Saxofon)