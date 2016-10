ORF 3 01:10 bis 01:55 Porträt Elizabeth Toni Spira - Ich bin nicht wichtig A 2015 2016-10-24 04:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im Vorfeld des heurigen Nationalfeiertags blickt der ORFIII Themenmontag zurück auf Ikonen und Meilensteine der ORF-Geschichte. Den Anfang macht ein Portrait der vielleicht beliebtesten Regisseurin dieses Landes. Elizabeth T. Spira gilt als die Dokumentaristin der österreichischen Seele. Sie ist die Fragende, die im Hintergrund bleibt und Menschen in den Vordergrund stellt, die sonst nicht so oft zu sehen sind. Nun ändert sich die Perspektive, denn in diesem Porträt steht Spira selbst vor der Kamera und erzählt Regisseur Robert Neumüller aus ihrem Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elizabeth Toni Spira - Ich bin nicht wichtig