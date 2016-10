ORF 3 22:45 bis 23:35 Porträt Der Teddy - Geschichten einer Fernsehlegende A 2016 2016-10-24 01:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken In einem sehr persönlich gestalteten Portrait begibt sich Teddy Podgorski an jene Orte, die für sein Leben prägend waren. Vom Gemeindebau in Wien Simmering über das Stiftsgymnasium Admont, über das legendäre Wiener Lokal Gutruf bis in das ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg Er erzählt seinen Lebensweg anhand zahlloser Erlebnisse und Begegnungen samt privatem Foto- und Videomaterial und spart dabei nicht mit Anekdoten aus seinem vielfältigen Schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Teddy - Geschichten einer Fernsehlegende