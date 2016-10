ORF 3 18:55 bis 19:50 Reportage Aufgetischt: In den Linzer Hausbergen In den Linzer Hausbergen A 2014 2016-10-25 16:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die sanfte Hügellandschaft um Linz bildet den Übergang von pulsierendem Stadt- zu beschaulichem Landleben und birgt etliche Kleinode wie den wildromantischen Haselgraben und Schloss Wildberg. AUFGETISCHT übertritt filmisch diese Grenze zu einer anderen Lebensqualität. Vor, zu und seit Stifters Zeiten war die Gegend ob ihrer guten Luft bekannt. Für das "mehr als nur gute Luft" sorgen unaufhaltsam viele Menschen in der Region mit ihrer Überzeugung, ihren Ideen und kulinarischen Fähigkeiten. AUFGETISCHT folgt den Spuren und Geschichten dieser innovativen Menschen, um am neuen Lebensgefühl in den Linzer Hausbergen teilzuhaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aufgetischt