ORF 3 11:10 bis 11:25 Reportage Panorama Doppelgänger Doppelgänger A 2016 Stereo 16:9 Merken Diesmal geht's in "Panorama" um Menschen, die Berühmtheiten frappant ähnlich sehen. Walter Pissecker präsentierte 1985 einige davon, darunter einen täuschend echten Fendrich-Doppelgänger. "Joki" Kirschner suchte 1983 für seine legendäre Sendung "Tritsch Tratsch" Menschen, die Promis wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Eine nahezu idente Gattin des damaligen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger tauchte im Studio ebenso auf wie ein zweiter Hans Krankl und ein Paul Löwinger-Double. Altkanzler Bruno Kreisky war mit seiner brummigen Stimme Opfer gar mancher Parodie. Es gab aber auch einen Mann, der dem Sonnenkönig verblüffend ähnlich sah. Im Bundeskanzleramt trafen einander 1977 Original und Kopie für "Panorama" zum Kaffeeplausch. Ein Wiedersehen gibt's auch mit Georg Danzer, der 1986 ein Lied über seinen vermeintlichen Doppelgänger schrieb und in der TV-Hitparade "Die Großen 10" vorstellte. Gestaltung und Präsentation: Johannes Hoppe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panorama

