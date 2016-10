ORF 3 09:00 bis 09:35 Diskussion science.talk Krebsspezialist Martin Pecherstorfer A 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken 38.000 Menschen erhalten in Österreich jährlich die Diagnose Krebs, doch trotz aller medizinischen Fortschritte hat eine Krebsdiagnose nichts von Ihrem Schrecken verloren. Der Onkologe Martin Pecherstorfer Leiter der 2.Med. Abteilung des Universitätsklinikums Krems, behandelt jährlich an die 4000 Krebspatienten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zusätzlich forscht der Krebsspezialist im Bereich der 'Supportiven Krebstherapie', ein Schwerpunkt liegt dabei in der Behandlung von Knochenmetastasen. Ziel seiner Arbeit ist es neue, unterstützende Behandlungsmöglichkeiten zu finden, die vor allem Krebstherapien erträglicher machen und damit die Lebensqualität von Krebspatienten verbessern können. Anlässlich des Weltkrebstages ein Science Talk mit dem Onkologen Martin Pecherstorfer über ein "Leben mit Krebs". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Martin Pecherstorfer (Krebsspezialist) Originaltitel: science.talk

