Schweiz 1 13:10 bis 14:00 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 29 Eine Nacht mit Folgen D 2006 Stereo Oberschwester Ingrids Jugendfreundin, die Choreografin Uta Dorn, wird mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in die Sachsenklinik eingeliefert. Bald stellt sich heraus, dass die Schmerzen in der Brust durch ein Aneurysma an der Bauchaorta verursacht werden. Doktor Heilmann will sofort operieren, Doktor Kreutzer möchte erst den erhöhten Blutdruck in den Griff bekommen. Uta ist verunsichert und will Ingrids Meinung hören. Ingrid wurde vorher Zeuge eines Gesprächs, in dem Achim eine mögliche partielle Querschnittslähmung als Folge einer zurück liegenden Operation erwähnt. Schauspieler: Dieter Goertz (Richard Lichtenbrink) Florentine Lahme (Isabelle Becker) Alban Mondschein (Finn Becker) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiss Drehbuch: Alexander Pfeuffer Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia