ORF 2 04:40 bis 05:35 Magazin heute leben "Das Glück hat an Huscher" - Tag des Wienerlieds / Barbara Rett trifft Rebecca Horner / Aktuelle Buchtipps von der Frankfurter Buchmesse A 2016 Stereo 16:9 Merken Eva Menasse zu Gast im Studio: Im Rahmen des Literaturfestivals "Blätterwirbel" liest Autorin Eva Menasse in St. Pölten aus ihren Werken. Einen kleinen Vorgeschmack gibt sie am Montag im "heute leben"-Studio. "Das Glück hat an Huscher" - Tag des Wienerlieds: Verena Scheitz, Michael Horowitz & Friends baten zum langen Tag des Wienerlieds. So lange im Glaserl noch ein Tröpferl drin ist, wird g'sungen und g'spielt - das Wienerlied hat Tradition. Ihm zu Ehren findet am Sonntag in der Kulisse ein "Wienerlied-Tag" statt - u. a. mit: Maya Hakvoort, Heinz Zednik, Werner Schneyder, Jazz Gitti und Brigitte Kren. "heute leben" berichtet. Barbara Rett trifft Rebecca Horner: Am 1. November hebt sich der Vorhang für die neueste Ballettpremiere der Wiener Staatsoper. Das Wiener Staatsballett begibt sich in der einzigartigen Choreografie des Amerikaners Edwaard Liang auf die Spur der rätselhaften Flugbewegungen der Vögel. Eine der ausdrucksstärksten Tänzerinnen der Compagnie ist mit dabei: Rebecca Horner. Dabei war es für sie gar nicht leicht, den Weg zum Tanz zu finden, war sie doch schon als Kind an der Seite von Otto Schenk, Harald Krassnitzer oder Tobias Moretti Star so erfolgreicher TV-Filme wie "Unser Opa ist der Beste", "Die Superbullen", "Mein Opa und die 13 Stühle" und u. a. Moderatorin des "Kiddy Contest". Dass ihr Weg sie dennoch nicht zum Schauspiel, sondern zum Tanz führen sollte, wurde der jungen Frau erst Schritt für Schritt bewusst und gerade auch durch Krisen zur Gewissheit. Aktuelle Buchtipps von der Frankfurter Buchmesse: Kaum ist die Frankfurter Buchmesse vorüber, stellt Petra Hartlieb im "heute leben"-Studio die aufregendsten Neuerscheinungen und Preisträger vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Eva Menasse (Autorin) Originaltitel: heute leben