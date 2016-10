ORF 2 23:10 bis 00:10 Magazin Kulturmontag Strittige Dachausbauten in der Innenstadt: Wie wirksam ist Denkmalschutz? / "A bissel was geht immer": Schau in München und Biografie über Kultregisseur Helmut Dietl / Christoph Ransmayrs "Cox" als "Roman des Jahres" A 2016 2016-10-24 01:40 Stereo 16:9 Merken Strittige Dachausbauten in der Innenstadt: Wie wirksam ist Denkmalschutz? Bau- bzw. Umbauprojekte in der Wiener Innenstadt sind aufgrund des Denkmal-, Ensemble und Stadtbildschutzes eine Herausforderung für alle Beteiligten. Außerdem steht die City seit 2001 als UNESCO-Weltkulturerbe unter ganz besonderer Beobachtung. Nicht nur bei Großprojekten wie auf dem Heumarkt oder dem Karlsplatz wittert der Internationale Museumsbeirat ICOMOS Gefahr im Verzug, auch bei Dachausbauten im ersten Bezirk. Denkmalschützer, aber vor allem auch Mieter, die bisweilen seit Jahrzehnten zu vergleichsweise günstigen Mieten in historischen Häusern leben, laufen gegen derartige Ausbauten Sturm. Der "Kulturmontag" nimmt zwei der strittigsten Projekte unter die Lupe: In einem 300 Jahre alten Wohnhaus am Bauernmarkt gab es jüngst erst einen Baustopp, weil mehr Gauben als ursprünglich geplant eingebaut werden sollten; nur wenige Meter weiter sorgt ein in der Schwertgasse geplanter Dachausbau für Aufregung. Der "Kulturmontag" lässt Mieter, Bauwerber, Architekten, Beamte der Wiener Baupolizei und die Präsidentin des Bundesdenkmalamts zu Wort kommen und beleuchtet Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit österreichischer Denkmalschutzbestimmungen. "A bissel was geht immer": Schau in München und Biografie über Kultregisseur Helmut Dietl Rund eineinhalb Jahre nach dem Tod des bayerischen Kultregisseurs und Autors Helmut Dietl ist nun die "Dietl-Mania" wieder voll entfacht. Grund dafür sind eine Ausstellung im Münchner Literaturhaus und ein autobiografisches Buch aus seinem Nachlass, die sich eingehend mit dem Macher legendärer Serien wie "Münchner Geschichten", "Kir Royal", "Monace Franze" und "Der ganz normale Wahnsinn" oder gesellschaftskritischen Kinofilmen wie "Rossini" und "Schtonk" befassen. Kaum ein anderer Künstler hat das Lebensgefühl der 1970er, 80er und 90er Jahre so präzise eingefangen wie Dietl, der vielen als Karl Valentin der Neuzeit oder auch als deutsche Antwort auf Woody Allen gilt. Kein anderer hat der Stadt München so charmant wie bissig ein filmisches Denkmal gesetzt. Der "Kulturmontag" hat Wegbegleiter zum Interview gebeten: Filmkritiker und Ausstellungskurator Claudius Seidl, den Boulevardjournalisten Michael Graeter, der das Vorbild zu Dietls Klatschreporter Baby Schimmerlos aus "Kir Royal" war, und den Münchner Italo-Gastronomen Fabrizio Cereghini, dessen Restaurant Dietl zum Film "Rossini" inspirierte. Dabei lernt man einen besessenen Gesellschaftschronisten und durch und durch literarischen Geist kennen, dessen unschlagbar treffende Sätze in den allgemeinen Sprachgebrauch übergangenen sind: "A bissel was geht eben immer." Christoph Ransmayrs "Cox" als "Roman des Jahres" Für Deutschlands Literaturkritiker Denis Scheck ist es "der Roman des Jahres". Die Rede ist von Christoph Ransmayrs neuem Werk "Cox oder der Lauf der Zeit", das am 27. Oktober erscheint und laut Scheck das Potenzial habe, an den Welterfolg aus den 1980er Jahren "Die letzte Welt" anzuknüpfen. Auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ortet in dem Roman Weltliteratur. "Cox" basiert lose auf der Lebensgeschichte des historisch verbürgten britischen Uhrmachers selben Namens, der 1766 eine Uhr anfertigte, die dem Kaiser von China zum Geschenk gemacht wurde. Ransmayr dreht in seinem Roman die Schraube noch weiter, bei ihm wird der Uhrmacher mit einem schier unmöglichen Auftrag bedacht: Er soll ein mechanisches Wunderwerk erschaffen - eine zeitlose Uhr, an der die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Im "Kulturmontag"-Interview im Wiener Uhrenmuseum spricht Christoph Ransmayr über seine Wahrnehmung von Zeit, seine Lust am Reisen und über die Einsamkeit des Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Clarissa Stadler Originaltitel: Kulturmontag