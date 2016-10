ORF 2 11:00 bis 11:55 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2557 D 2016 Stereo 16:9 Merken Desirée nimmt Adrians Antrag an und bekräftigt gegenüber David, dass sie bereit ist, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch dann erfährt sie von David eine schockierende Neuigkeit - Nach Adrians Heiratsantrag an Desirée möchte Clara nicht mehr mit ihm über ihre Gefühle sprechen. Stattdessen spielt sie ihm vor, sich über die bevorstehende Hochzeit zu freuen. Adrian bittet sie schließlich, seine Trauzeugin zu werden. Um seinen Ruf zu retten, gibt André ein Presseinterview, in dem er Werner und den Gemeinderat beschuldigt, ihn ruinieren zu wollen. Charlotte macht ihm klar, dass er als Koch kaum noch zu halten ist, wenn er Werner öffentlich bloßstellt. André kündigt deshalb im "Fürstenhof" und glaubt, dass ihm sein Amt als Bürgermeister sicher ist. Doch die Gemeinde leitet ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn ein und Hildegard rät André zum Rücktritt. Natascha freut sich darüber, dass Fabien am Musikinternat angenommen wurde und sie bald ihr altes Leben mit Michael zurückhat. Als Michael ihr klarmacht, dass er seinen Sohn gerne noch länger bei sich gehabt hätte, kommt es zum Streit. Tina fürchtet, dass David und Oskar nach Davids Rückkehr ihre Rivalität wieder offen ausleben. Doch beide versichern ihr, dass sie sich zusammenreißen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Joachim Lätsch (André Konopka) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Oliver Thaller, Thomas Lemke

