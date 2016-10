ORF 1 03:00 bis 03:45 Serien Shades of Blue Det. Santos und die Gefahr der Gerechtigkeit USA 2015 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Im neuen rasanten Serienhit spielt niemand geringer als Jennifer Lopez die Hauptrolle der alleinerziehenden Ermittlerin Harlee Santos. Emmy-Gewinner Ray Liotta ist als ihr korrupter Chef, Lieutenant Matt Wozniak, zu sehen. In Brooklyn gibt es ein eingeschworenes Team von Detectives um Lt. Wozniak, die sehr erfolgreich für Recht und Ordnung sorgen. Dabei werden jedoch so manch erlaubte Grenze überschritten und auch Schmiergeld angenommen, was der alleinerziehende Harlee Santos ermöglicht, die kostspielige Ausbildung ihrer talentierten Tochter zu finanzieren. Bis Harlee von der Anti-Korruptionseinheit des FBI in eine Falle gelockt wird und nun zur Mitarbeit gezwungen wird. Sie soll als Maulwurf gegen ihre eigenes Team ermitteln. Hauptdarsteller: Jennifer Lopez (Det. Harlee Santos), Ray Liotta (Lt. Bill Wozniak), Drea de Matteo (Det. Tess Nazario), Warren Kole (FBI-Agent Robert Stahl), Dayo Okeniyi (Michael Loman) ca.45 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Barry Levinson Drehbuch: Adi Hasak Kamera: Stefan Czapsky Musik: Wendy Melvoin, Jeff Russo

