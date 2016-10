ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und die Dreierbeziehung USA 2015 2016-10-24 02:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken In einer Kirche wird die Leiche des Eventmanagers Peter Drake gefunden. Drake hatte in letzter Zeit immer wieder mit beruflichen Problemen zu kämpfen. Außerdem erfahren Laura und ihr Team von dem außergewöhnlichen Privatleben des jungen Mannes. Dieser lebte in einer 3er Beziehung und traf sich zudem noch mit seiner Ex-Verlobten. Auch in Laura's Liebesleben geht es turbolent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Brynn O'Malley (Allison Beck) Neal Bledsoe (Tony Abbott) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Laura Putney, Margaret Easley Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12