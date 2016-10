ORF 1 18:55 bis 19:20 Comedyserie The Big Bang Theory Über Nacht im Fort USA 2015 2016-10-25 15:40 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Penny hat Will Wheaton zu Gast, der ein Interview mit ihr für seinen Podcast machen will, über ihren gemeinsamen Film. Als Regisseur Kevin Smith anruft und Penny ein Vorsprechen für eine Rolle in seinem nächsten Film anbietet, ist Leonard sofort beunruhigt. Obwohl es den Eindruck macht, dass er nicht will, dass Penny ihrem Traum nachgeht, sorgt er sich jedoch nur, da er sie oft genug schrecklich enttäuscht erlebt hat, als mit dem Schauspielen nicht geklappt hat. Als er sie auf ihren derzeitigen Job anspricht, muss er jedoch zu seinem Entsetzen erfahren, dass sie doppelt so viel verdient wie er, der sein halbes Leben auf der Schulbank verbracht und einen Doktortitel gemacht hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6