ORF 1 14:55 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Halloween mal anders USA 2000 2016-10-25 09:40 Dolby Untertitel Weil er sich wieder mal Ärger in der Militärakademie eingehandelt hatte, konnte Francis zu Halloween nicht nach Hause fahren. Nun will er mit seinen Brüdern das Fest nachfeiern. Die vier bauen eine Riesenschleuder, mit der sie im Viertel Angst und Schrecken verbreiten. Auch Malcolms hochbegabte Freunde werden zu ihren Opfern. Das lassen sich die Intelligenzbestien nicht gefallen. Sie schlagen zurück: Mit einer noch leistungsstärkeren Schleuder. Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Dan Kopelman Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12