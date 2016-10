ORF 1 12:45 bis 13:30 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Das große Zittern USA 2011 2016-10-25 10:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der berühmte Golfspieler Cash Carson, der plötzlich eine Pechsträhne hat, wird Danis neuer Patient. Die beiden versuchen herauszufinden, wo der Grund für seine schlechten Leistungen liegt. Währenddessen sucht sich T. K. einen neuen Therapeuten und feuert Dani. Die trägt die Neuigkeiten mit Fassung. Außerdem hat sie so mehr Zeit für ihr neu aufblühendes Privatleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callie Thorne (Dr. Danielle "Dani" Santino) Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico Careles) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray "Ray Jay" Santino Jr.) Mehcad Brooks (Terrence "T.K." King) Orlando Jones (Lazarus Rollins) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Elizabeth Kruger, Craig Shapiro, Tracy McMillan Kamera: Lisa Wiegand Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 6