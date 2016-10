ORF 1 08:45 bis 09:25 Jugendserie O.C., California Seelenverwandte USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Kirsten feiert in Kürze ihren 40. Geburtstag. Seth und Sandy bereiten eine Überraschung für sie vor. Das Geburtstagskind selbst wartet jedoch mit einer Neuigkeit auf, die alles in den Schatten stellt. Taylor begibt sich in Therapie, um sich emotional von Ryan lösen zu können. Dieser gibt inzwischen vor, Taylor überhaupt nicht zu vermissen. Kaitlin ist über die heimliche Liebesaffäre ihrer Mutter verärgert. Damit diese ein Ende nimmt, versucht sie, Julie mit einem anderen Mann zu verkuppeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Willa Holland (Kaitlin Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: Mark Fish Kamera: Buzz Feitshans IV, Buzz Feitshans Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 227 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:09

Seit 79 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 47 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 47 Min.