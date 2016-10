Schweiz 2 01:15 bis 02:55 Actionfilm Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3 USA 2009 John Godey Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Alltag von Walter Garber, Fahrdienstleiter bei der New Yorker U-Bahn, gerät aus den Fugen als eine U-Bahn entführt wird. Ryder, der kaltblütige Anführer der schwer bewaffneten Entführer, droht damit, die Passagiere zu töten, wenn das von ihm geforderte Lösegeld nicht innerhalb einer Stunde gezahlt wird. Schnell beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Garber und Ryder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Walter Garber) John Travolta (Ryder) James Gandolfini (Bürgermeister von New York City) John Turturro (Camonetti) Luis Guzmán (Phil Ramos) Michael Rispoli (John Johnson) Victor Gojcaj (Bashkim) Originaltitel: The Taking of Pelham 1 2 3 Regie: Tony Scott Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: Tobias Schliessler Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16