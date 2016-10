Schweiz 2 23:05 bis 00:05 Krimiserie Fargo Buridans Esel USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Lester (Martin Freeman) fühlt sich von seinem Bruder im Stich gelassen und schleicht sich deshalb aus dem Spital, um die Mordwaffe im Waffenschrank seines Bruders zu deponieren. Nach vollbrachter Tat kehrt er unentdeckt in sein Spitalzimmer zurück. Derweil nähern sich Gus (Colin Hanks) und Molly (Allison Tolman) vorsichtig einer Schiesserei, in die Mister Numbers, Mister Wrench und Malvo (Billy Bob Thornton) verwickelt sind. Es geht um Leben und Tod. Im starken Schneesturm wird Molly dann versehentlich angeschossen. Später vergräbt Milos (Oliver Platt) das Lösegeld an jener Stelle, wo er 19 Jahre zuvor eine mit Geld gefüllte Tasche gefunden hat. Auf der Rückfahrt findet er seinen Bodyguard und seinen Sohn tot am Strassenrand auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Martin Freeman (Lester Nygaard) Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Bob Odenkirk (Bill Oswalt) Oliver Platt (Stavros Milos) Originaltitel: Fargo Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Noah Hawley Kamera: Dana Gonzales Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16