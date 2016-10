Schweiz 2 22:20 bis 23:05 Magazin sportlounge Geschichten und Hintergründe CH 2016 2016-10-24 23:25 Stereo HDTV Merken Nico Rosberg - der Formel-1-Führende im Gespräch: Er gewinnt dieses Jahr Rennen um Rennen, führt das Formel-1-Klassement an und hat beste Chancen, zum ersten Mal Weltmeister zu werden. Nico Rosberg erzählt der "sportlounge" exklusiv, warum er heute aggressiver fährt, wie sehr ihn sein Vater geprägt hat und wovor er tatsächlich Angst hat. Slackline - zweiter Weltrekordversuch zwischen den Churfirsten: Vor einem Jahr hat es der Extremsportler Samuel Volery schon einmal versucht - und ist wegen eines Gewitters gescheitert. 540 Meter misst die Lücke zwischen dem Zuestoll und dem Schibenstoll in den Churfirsten. Genau hier spannen der Slackline-Spezialist Samuel Volery und sein Team wieder die längste Slackline der Welt auf. Gelingt dieses Mal die Weltrekord-Überquerung? Fussball - erste Tests mit dem Videobeweis: Die weltweit beliebteste Sportart steht vor einer Revolution: Die Regelhüter des Fussballs haben im Frühling beschlossen, die Schiedsrichter mittels Videobeweis zu unterstützen. Schon an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland soll das technische Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Derzeit werden fieberhaft unterschiedliche Systeme getestet - erstmals an einem Freundschaftsspiel zwischen Italien und Frankreich. Wie funktioniert der Videobeweis? Welche Schwierigkeiten bestehen noch? Und was halten die Schiedsrichter davon? Diesen Fragen ist die "sportlounge" nachgegangen. Eishockey - NLA-Spiel ZSC Lions - SC Bern: Aktuelle Berichterstattung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffi Buchli