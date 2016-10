Schweiz 2 18:30 bis 22:20 Tennis Tennis: Swiss Indoors, 1. Runde CH 2016 Stereo Live HDTV Merken Die Swiss Indoors Basel gehören zu den bedeutendsten Hallenturnieren der Welt. Jahr für Jahr zieht das im Jahr 1970 gegründete Turnier die besten Tennisprofis der Welt an. 2009 stieg das Turnier in die neugeschaffene Formel 500 der ATP World Tour auf. Die Teilnehmerliste für 2016 enthält einige Tennisspieler aus der Top-10-Liste u. a. Stan Wawrinka, Rafael Nadal und Kei Nishikori. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie