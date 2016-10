Schweiz 2 16:45 bis 17:40 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 303 Eine feine Gesellschaft D 2004 2016-10-25 05:10 Stereo Merken Promimord: In einem Haus in der Vivaldistrasse wird Münchens "schönste Witwe" tot aufgefunden. Hauptkommissar Schickl übernimmt den Fall. Schnell stellt sich heraus: Hinter der heilen Fassade der tollen Nachbarschaft verbirgt sich ein Netz aus Abhängigkeiten, Lügen und Intrigen. Ist der Mörder in diesem Umfeld zu finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Michel Guillaume (Theo Renner) Hartmut Schreier (Manfred Brand) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Jacques Breuer (Arnold Kluge) Jutta Unterlercher (Marion Kluge) Wolke Hegenbarth (Sina Kluge) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Christine Hartmann Kamera: Afam Bilson Musik: Axel Kroell