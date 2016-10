Schweiz 2 15:00 bis 15:50 Krimiserie Monk Mr. Monk und das Erdbeben USA 2002 HDTV Merken In San Francisco tobt ein Erdbeben. Und Christine, die schwerreiche junge Gattin des Millionärs Henry Rutherford, ist von dieser einmaligen Chance sehr angetan, bietet sich ihr doch die Gelegenheit, ihren Gatten zu erschlagen und damit den Weg zu seinem Vermögen und ihrem Geliebten freizumachen. Doch Monk, der Sharona zu der vermeintlich trauernden Witwe begleitet, wird schnell stutzig. Vieles spricht gegen die Version der Witwe. Monk sind erst einmal die Hände gebunden, denn er kann sich auf Grund des erlittenen Schocks durch das Erdbeben kaum noch verständlich ausdrücken. Dazu gibt es diesen Geliebten von Christine, Darryl, der sich an Sharona heranmacht, und Monk hat keine Wohnung mehr. Beide schlüpfen bei Sharonas Schwester Gail unter, die keine Gelegenheit auslässt, Männern den Kopf zu verdrehen. Aber als Erste verliert Sharona ihren Kopf und wird dadurch beinahe ein Opfer von Darryl, würde nicht Monk in letzter Sekunde dazwischengehen. Unglücklicherweise naht auch Captain Stottlemeyer als Sharonas Retter. Wieder ist ein Mord aufgeklärt, doch Monk hat immer noch Schwierigkeiten, seine Sprache wiederzufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Amy Sedaris (Gail Fleming) Cameron Daddo (Darryl Wright) Stanley Kamel (Dr. Charles Kroger) Originaltitel: Monk Regie: Adam Shankman Drehbuch: Andy Breckman, Tom Scharpling Kamera: Jim Westenbrink Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12