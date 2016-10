BonGusto 09:00 bis 09:25 Magazin Rachel Allen - Kuchengeflüster Kuchen zum Beeindrucken GB 1990 Merken Kuchen haben so viel mit bekannten Traditionen und Feiern zu tun. Sie sind nicht nur auf Geburtstage und Jubiläen beschränkt sondern sind ein großes Stück unseres Lebens. In jeder Folge zeigt Rachel Allen vier Rezepte - von herzhaften Erdnussbutter Muffins (ideal für's Picknick) bis hin zu dekadenten Schokoladenschichtkuchen für Omas Geburtstag. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rachel Allen?s Cake Diaries

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 228 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:09

Seit 80 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 48 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 48 Min.