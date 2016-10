Schweiz 1 03:15 bis 03:40 Magazin ECO Das Wirtschaftsmagazin Pensionskassen: Viel zu hohe Vermögensverwaltungskosten / Negativzinsen: Anschauungsunterricht aus Dänemark / Sandra Neumann: Erst die Karriere, dann das Start-up CH 2016 2016-10-25 11:05 Stereo HDTV Merken Pensionskassen: Viel zu hohe Vermögensverwaltungskosten: Die Renditen der Pensionskassen sind tief und dürften es noch lange bleiben. Umso mehr gewinnen die Kosten der Vermögensverwaltung an Bedeutung: Insgesamt geben die Kassen pro Jahr zwischen viereinhalb und fünf Milliarden Franken aus für die Verwaltung der Vermögen. Es ginge günstiger: Laut Experten ist Sparpotenzial bis zu einer Milliarde Franken zugunsten der Versicherten vorhanden. Negativzinsen: Anschauungsunterricht aus Dänemark: Untauglich, gefährlich, teuer - so betiteln Kritiker die Negativzinsen, auf welche die Schweizerische Nationalbank seit bald zwei Jahren setzt. In Dänemark hat sie Notenbankchef Lars Rohde schon 2012 eingeführt, er kennt ihre Auswirkungen über mehrere Jahre. Obschon die Negativzinsen dänischen Banken und Pensionskassen das Leben schwer machen, gibt sich Rohde gegenüber "ECO" überzeugt, dass die Kritiker nicht Recht behalten werden. Sandra Neumann: Erst die Karriere, dann das Start-up: Wenn eine Idee einen finde, müsse man handeln, sagt Sandra Neumann. Und so sei ihr nichts anderes übrig geblieben, als ihren Führungsjob in der Medizinbranche zu kündigen und unter die Jungunternehmer zu gehen. Die 42-Jährige hat ein Gerät entwickelt, das nierenkranken Menschen die Dialyse zu Hause erleichtern soll. In kurzer Zeit ist es der promovierten Biochemikerin gelungen, eine Reihe von Geldgebern von ihrer Innovation zu überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reto Lipp Originaltitel: ECO

