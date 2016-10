Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Thrombose - Die Angst vor dem Gerinnsel / Pilzvergiftung - Auch Speisepilze haben es in sich / Extrem-OP (1) - Sterben, um zu leben CH 2016 2016-10-25 05:55 Stereo HDTV Merken Thrombose - Die Angst vor dem Gerinnsel: Nach langen Flugreisen oder nach Operationen schwingt die Angst mit, eine Thrombose zu erleiden - ein Blutgerinnsel, das vorwiegend in den Venen der unteren Körperhälfte schmerzhafte Schwellungen und Rötungen auslöst. Im schlimmsten Fall wird der Thrombus weitergeschwemmt und verursacht eine Lungenembolie oder einen Herzinfarkt. Wie kann man vorbeugen? Und was taugt die neue Behandlung mit Stents? "Puls" klärt auf. Pilzvergiftung - Auch Speisepilze haben es in sich: Über die Hälfte der Pilzvergiftungen, mit denen es "Tox Info Suisse" zu tun bekommt, sind "unechte Pilzvergiftungen", ausgelöst nicht durch Giftpilze, sondern durch essbare Arten, die zu lang gelagert oder nicht richtig gekocht wurden. "Puls" gibt Tipps, wie der Genuss von Eierschwämmen, Steinpilz & Co. nicht zum schwer verdaulichen Albtraum wird. Extrem-OP (1) - Sterben, um zu leben: Was tun, wenn man als Patientin vor der Entscheidung steht, eine höchst lebensbedrohliche Operation zu wagen oder mittelfristig an Herzversagen zu sterben? Vor dieser Ausgangslage stand Jacqueline Schneider, die an chronischem Lungenhochdruck leidet und deren Herz bereits deutlich geschwächt ist. Das Universitätsspital Zürich würde die riskante Operation wagen. "Puls" begleitet den aussergewöhnlichen Eingriff, in dessen Verlauf die lebenserhaltende Herzlungenmaschine zwei Mal komplett ausgeschaltet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls