Schweiz 1 05:00 bis 05:40 Dokumentation Auf legendären Routen - Highway 50 Die einsamste Strasse Amerikas USA 2012 Stereo HDTV Als 1848 der erste grosse Goldrausch ausbrach, machten sich mehr als eine halbe Million Menschen auf den Weg nach Kalifornien. Ein paar Jahre später nutzte der berühmte Pony Express - ein Postpferde-Geschäft zwischen Ost und West - dieselbe Route. Und in den 1950er-Jahren erhob Hollywood den Wilden Westen zum Mythos: In den roten Felsen von Utah entstanden die ersten Western vor echter Kulisse. Noch heute wirkt die Landschaft wie ein Magnet für Menschen, die ein Leben abseits der gängigen Norm suchen. Ein Sprecher der American Automobile Association konnte in den 1980er-Jahren nichts Sehenswertes am Highway 50 entdecken und nannte ihn daher "die einsamste Strasse Amerikas" - verbunden mit der Warnung, sie nur zu befahren, wenn man sich in der Lage fühle, allein in der Wildnis zu überleben. Filmemacherin Katja Esson ist durch die grandiose Einöde gereist und hat die wenigen Orte entlang der Strecke besucht, ehemalige Bergbaustädte, in denen nur noch ein paar hundert Menschen leben. Sie bewahren die Ortschaften davor, Geisterstädte zu werden. Originaltitel: Backroads USA Regie: Katja Esson