1.500 Meter über dem Castelo de Bode-Staudamm in Portugal begegnet ein Pilot einem riesigen unbekannten Flugobjekt. Es ist der 17. Juni 1977, und der junge Mann kann sich nicht erklären, was er da soeben gesehen hat. Im nächsten Augenblick ist das Objekt allerdings wieder in den Wolken verschwunden.Doch damit ist der Vorfall noch lange nicht beendet: Plötzlich beginnt die Kompassnadel seines Flugzeugs wie wild zu rotieren, und die Maschine neigt sich zu einem unkontrollierten Sinkflug. Die Folge der Begegnung mit einem UFO? Tausende Kilometer weiter nördlich macht ein schottischer Förster im Jahr 1979 ebenfalls eine bemerkenswerte Erfahrung. Er berichtet, er habe auf einer einsamen Lichtung ein UFO gesehen. Kurz darauf habe er das Bewusstsein verloren. Als er wieder erwacht sei, habe er an seinen Beinen merkwürdige Verletzungen festgestellt. Die örtliche Polizei leitet eine Ermittlung ein. Es ist das erste Mal in der Geschichte Großbritanniens, dass polizeilich nach einem UFO gefahndet wird. Als äußerst rätselhaft erweist sich auch das, was sich Anfang der 1980er Jahre über dem Hessdalen-Tal in Norwegen ereignet. Hier werden Hunderte von mysteriösen Lichtern beobachtet. Der Wissenschaftler Erling Strand von der Universität von Østfold versucht herauszufinden, was es mit den seltsamen Hessdalen-Lichtern auf sich hat und reist in das abgelegene Tal in Zentralnorwegen. Strand nimmt das Phänomen in den Fokus seiner Filmkamera und macht schließlich eine überraschende Entdeckung. Originaltitel: UFO Europe: Untold Stories